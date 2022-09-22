Карякин: буду выступать только под российским флагом

«Со мной Международная шахматная федерация не связывалась на тему того, что могу выступать под их флагом. Выступать под эгидой ФИДЕ я не собираюсь. Я буду выступать только под российским флагом! А если под российским не пустят, значит, по сути дисквалификация не закончится», – сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.