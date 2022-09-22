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58 минут назад

Карякин: не собираюсь выступать под эгидой ФИДЕ. Буду только под российским флагом

Чемпионат.comиещё 5

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал окончание дисквалификации на турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Карякин: буду выступать только под российским флагом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со мной Международная шахматная федерация не связывалась на тему того, что могу выступать под их флагом. Выступать под эгидой ФИДЕ я не собираюсь. Я буду выступать только под российским флагом! А если под российским не пустят, значит, по сути дисквалификация не закончится», – сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Карякин был отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ с 21 марта на полгода. Причиной дисквалификации стало публичное оглашение своей политической позиции – гроссмейстер поддержал специальную военную операцию России на Украине.

Шахматы,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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