Шахматистка Горячкина обыграла Тань Чжунъи в Гран-при FIDE

Россиянка Александра Горячкина в четверг черными фигурами обыграла представительницу Китая Тань Чжунъи в пятом туре стартового этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Астане.

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В других партиях пятого тура россиянка Александра Костенюк победила черными фигурами немку Элизабет Петц, представительница Польши Алина Кашлинская белыми фигурами оказалась сильнее россиянки Полины Шуваловой, китаянка Чжу Цзиньэр белыми фигурами обыграла представительницу Казахстана Жансаю Абдумалик. Вничью завершились партии Бибисары Асаубаевой из Казахстана против россиянки Екатерины Лагно, немки Динары Вагнер против шахматистки из Индии Вайшали Рамешбабу.

Лидерами турнирной таблицы по итогам пяти туров являются Горячкина и Чжу Цзиньэр, на их счету по 4 очка. Далее идут Лагно, Кашлинская, Асаубаева (по 3 очка), Костенюк (2,5), Петц, Вагнер, Абдумалик, Рамешбабу (по 2), Тань Чжунъи (1,5) и Шувалова (1).

Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Первый проходит в Астане с 17 по 30 сентября, второй состоится в германском Мюнхене с 1 по 14 февраля 2023 года, третий - в Индии (март 2023 года), заключительный - в польском Быдгоще (май 2023 года). Всего в соревнованиях примут участие 16 шахматисток.