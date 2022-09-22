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3 часа назад

Шахматистка Горячкина обыграла Тань Чжунъи в пятом туре первого этапа серии Гран-при FIDE

ТАССиещё 1

Россиянка Александра Горячкина в четверг черными фигурами обыграла представительницу Китая Тань Чжунъи в пятом туре стартового этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Астане.

Шахматистка Горячкина обыграла Тань Чжунъи в Гран-при FIDE
Фото: ТАССТАСС

В других партиях пятого тура россиянка Александра Костенюк победила черными фигурами немку Элизабет Петц, представительница Польши Алина Кашлинская белыми фигурами оказалась сильнее россиянки Полины Шуваловой, китаянка Чжу Цзиньэр белыми фигурами обыграла представительницу Казахстана Жансаю Абдумалик. Вничью завершились партии Бибисары Асаубаевой из Казахстана против россиянки Екатерины Лагно, немки Динары Вагнер против шахматистки из Индии Вайшали Рамешбабу.

Лидерами турнирной таблицы по итогам пяти туров являются Горячкина и Чжу Цзиньэр, на их счету по 4 очка. Далее идут Лагно, Кашлинская, Асаубаева (по 3 очка), Костенюк (2,5), Петц, Вагнер, Абдумалик, Рамешбабу (по 2), Тань Чжунъи (1,5) и Шувалова (1).

Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Первый проходит в Астане с 17 по 30 сентября, второй состоится в германском Мюнхене с 1 по 14 февраля 2023 года, третий - в Индии (март 2023 года), заключительный - в польском Быдгоще (май 2023 года). Всего в соревнованиях примут участие 16 шахматисток.

В каждом турнире будут участвовать по 12 человек, соревнования пройдут по круговой системе. По итогам турниров шахматистки будут получать очки в общий зачет: за победу - 120, за второе место - 110, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше. Две лучшие шахматистки по итогам серии получат право принять участие в турнире претендентов, который пройдет в 2023 или 2024 году.

Шахматы,Полина Шувалова,Алина Кашлинская,Екатерина Лагно,Александра Костенюк,ФИДЕ,
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