Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Сергей Карякин высказался о своей закончившейся дисквалификации

Чемпионат.comиещё 1

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал окончание дисквалификации на турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Карякин высказался о своей закончившейся дисквалификации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот и закончилась моя полугодовая дисквалификация! Правда, радости от этого немного, так как до фактической возможности принятия участия в международных соревнованиях ещё очень далеко…

Моё участие возможно, только если турниры ФИДЕ будут проводиться в дружественных странах и если я смогу играть под флагом России, а не менять флаг на ФИДЕ или ФШР. К тому же не исключено, что ФИДЕ под давлением западной шахматной общественности может поменять своё решение.

В любом случае спасибо большое огромному количеству болельщиков, которые поддерживали меня и мою позицию все эти шесть месяцев, да и что уже там, все последние восемь лет! Победа обязательно будет за нами!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Сергей Карякин был отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ с 21 марта на полгода. Причиной дисквалификации стало публичное оглашение своей политической позиции: гроссмейстер поддержал специальную военную операцию России на Украине.

Шахматы,Сергей Карякин,ФИДЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители