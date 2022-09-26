Карлсен выиграл турнир, по ходу которого снялся с партии с Ниманном

Напомним, по ходу турнира Карлсен снимался с поединка с американцем Хансом Ниманном. Магнус объяснил свой поступок, заявив, что необходимо более серьёзно бороться с мошенничеством в шахматах. Ранее Ниманн признался, что, когда ему было 12 и 16 лет, он жульничал на двух онлайн-турнирах, но при этом всегда честно играл против Карлсена.