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1 час назад

Карлсен выиграл Julius Baer Generation Cup, по ходу которого снялся с партии с Ниманном

Чемпионат.com

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем Julius Baer Generation Cup, в финале одолев индийского шахматиста Арджуна Эригайси.

Карлсен выиграл турнир, по ходу которого снялся с партии с Ниманном
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, по ходу турнира Карлсен снимался с поединка с американцем Хансом Ниманном. Магнус объяснил свой поступок, заявив, что необходимо более серьёзно бороться с мошенничеством в шахматах. Ранее Ниманн признался, что, когда ему было 12 и 16 лет, он жульничал на двух онлайн-турнирах, но при этом всегда честно играл против Карлсена.

Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира по шахматам (с 2013 года). Норвежец также становился чемпионом мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — чемпион мира по классическим шахматам; в 2014-2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду, в 2014-2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу.

Шахматы,Магнус Карлсен,
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