Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен заявил, что американец Ханс Ниманн жульничал. Об этом пишут РИА Новости.
Ранее Карлсен дважды встретился с Ниманном на турнирах и проиграл ему. Тогда норвежское издание VG утверждало, что Карлсен заподозрил американца в жульничестве. По его словам, он разочарован, он хочет продолжать играть в шахматы на самом высоком уровне на лучших турнирах. Он подчеркнул, что жульничество в шахматах – это угроза.
«Я также считаю, что организаторы и все те, кто заботится о неприкосновенности любимой нами игры, должны серьезно подумать об усилении мер безопасности и методов обнаружения жульничества в шахматах. Когда Ниманн был приглашен в последнюю минуту на Кубок Синкфилда 2022 года, я серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от турнира до начала мероприятия», - сказал шахматист.
Напомним, что Ниманн уже признавался в жульничестве на двух онлайн-турнирах в возрасте 12 и 16 лет. Однако он заверил, что не жульничал в партии против Карлсена.