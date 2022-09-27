Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве

«Я также считаю, что организаторы и все те, кто заботится о неприкосновенности любимой нами игры, должны серьезно подумать об усилении мер безопасности и методов обнаружения жульничества в шахматах. Когда Ниманн был приглашен в последнюю минуту на Кубок Синкфилда 2022 года, я серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от турнира до начала мероприятия», - сказал шахматист.