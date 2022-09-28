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31 минуту назад

Глава Федерации шахмат России Филатов ответил на призыв Норвегии отстранить Карякина

Газета.Ruиещё 3

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал призыв Норвежской шахматной федерации (NSF) отстранить российского гроссмейстера Сергея Карякина от рейтинговых турниров за поддержку спецоперации на Украине.

Глава ФХР ответил на призыв Норвегии отстранить Карякина
Фото: Газета.руГазета.ру

«Призыв Норвежской шахматной федерации отстранить наших спортсменов, включая Сергея Карякина, от участия в международных соревнованиях выглядит очень агрессивно и противоречит как спортивным принципам, так и демократии. Мы решительно выcтупаем против таких заявлений. Мы надеемcя, что FIDE (Международная шахматная федерация) и другие организаторы будут придерживатьcя лозунга Gens Una Sumus («Мы — одна cемья») и принципа «Cпорт вне политики», — цитирует Филатова пресс-служба ФШР.

Сергей Карякин 21 марта по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. На днях стало известно об окончании срока его дисквалификации.

Напомним, FIDE также приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал норвежцев отмороженными после призыва отстранить Сергея Карякина.

Шахматы,Александр Тихонов,Андрей Филатов,Сергей Карякин,Владимир Путин,ФИДЕ,
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