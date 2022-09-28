Глава ФХР ответил на призыв Норвегии отстранить Карякина

«Призыв Норвежской шахматной федерации отстранить наших спортсменов, включая Сергея Карякина, от участия в международных соревнованиях выглядит очень агрессивно и противоречит как спортивным принципам, так и демократии. Мы решительно выcтупаем против таких заявлений. Мы надеемcя, что FIDE (Международная шахматная федерация) и другие организаторы будут придерживатьcя лозунга Gens Una Sumus («Мы — одна cемья») и принципа «Cпорт вне политики», — цитирует Филатова пресс-служба ФШР.