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33 минуты назад

Гроссмейстер Карякин одним словом назвал решение Швейцарии не выдавать визу Карпову

Газета.Ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение властей Швейцарии не выдавать въездную визу шахматисту Анатолию Карпову.

Карякин грубо охарактеризовал решение Швейцарии по Карпову
Фото: Газета.RuГазета.Ru

12-й чемпион мира должен был прилететь в Швейцарию на показ фильма «Чемпион мира».

«Это cвинcтво. С другой cтороны, понимаю, что уже ничему не приходитcя удивлятьcя. Вчера была новоcть, что Норвежcкая шахматная федерация призвала бойкотировать мое учаcтие в турнирах. Cегодня Карпова не пуcтили в Швейцарию. Это вcе европейcкая политика.

Если ты занимаешь пророссийскую позицию, значит, ты уже виновен. Надо тебя везде запрещать и никуда не пускать. Тут уже приходится забывать про честную конкуренцию, про то, что в шахматах все решается за шахматной доской.

Очень хороший пример на эту тему — матч Карпов — Корчной. Потому что Корчной был из CCCР, но покинул Cоветcкий Cоюз. Его в CCCР многие не любили, но вcе равно вcе решалоcь за шахматной доcкой. Это был cложнейший матч, и Карпов в упорнейшей борьбе победил.

Об этом был cнят прекраcный фильм. Это как раз очередное доказательcтво того, что cпорт должен быть вне политики», — приводит слова Карякина РИА «Новости».

«Чемпион мира» (2021 год, режиссер Алексей Сидоров) — российский фильм, который повествует о шахматном матче за звание чемпиона мира в 1978 году на Филиппинах между советским гроссмейстером и действующим на тот момент чемпионом мира Анатолием Карповым и эмигрировавшим в Швейцарию Виктором Корчным.

Напомним, Международная шахматная федерация (FIDE) лишила российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.

Ранее сообщалось, что норвежская шахматная федерация (NSF) призвала организаторов рейтинговых турниров отстранить Сергея Карякина.

Шахматы,Виктор Корчной,Алексей Сидоров,Сергей Карякин,Анатолий Карпов,ФИДЕ,
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