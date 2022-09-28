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35 минут назад

Смирин отстранен от комментирования шахмат из-за сексистских высказываний

Спорт день за днем

Израильский гроссмейстер и комментатор Илья Смирин отстранен от эфира из-за сексистских высказываний, сообщил официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE).

FIDE отстранила комментатора за сексизм
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

В эфире трансляции матча между россиянкой Екатериной Лагно и представительницей Китая Чжу Цзиньэр комментатор произнес фразу:

«Шахматы не для женщин».

В официальном заявлении FIDE принесла извинения и назвала сказанные Смириным слова неприемлемыми.

54-летний гроссмейстер трижды становился чемпионом Израиля. В качестве комментатора дебютировал в мае 2012 года на матче за звание чемпиона мира по шахматам, которые проходил в Москве.

Шахматы,Екатерина Лагно,ФИДЕ,
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