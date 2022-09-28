FIDE отстранила комментатора за сексизм

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В эфире трансляции матча между россиянкой Екатериной Лагно и представительницей Китая Чжу Цзиньэр комментатор произнес фразу:

54-летний гроссмейстер трижды становился чемпионом Израиля. В качестве комментатора дебютировал в мае 2012 года на матче за звание чемпиона мира по шахматам, которые проходил в Москве.