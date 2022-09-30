FIDE начала расследование инцидента между Карлсеном и Ниманном

— После недавних событий Комиссия по честной игре (FPL) приняла решение о создании комиссии по расследованию инцидента в матче Карлсена и Ниманна. В эту комиссию войдут три человека. У них будет возможность обращаться за консультацией к внешним экспертам, если того потребует анализ.



Будет две цели расследования: проверка заявлений Карлсена о предполагаемом мошенничестве со стороны Ниманна и заявления американца о мошенничестве в онлайн матчах, — говорится в пресс релизе, опубликованном на сайте FIDE.