FIDE начала расследование инцидента между Карлсеном и Ниманном

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о начала расследования инцидента с участием чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который сдался после второго хода в партии против американца Ханса Ниманна.
В третьем туре пятого этапа Grand Chess Tour норвежский шахматист проиграл 19 летнему Ниманну, после чего сообщил, что снимается с турнира. Позже Карлсен сдался в партии против Ниманна в рамках онлайн турнира Champions Chess Tour после того, как соперник сделал второй ход. Таким образом Карлсен хотел подчеркнуть, что подозревает Ниманна в жульничестве.
— После недавних событий Комиссия по честной игре (FPL) приняла решение о создании комиссии по расследованию инцидента в матче Карлсена и Ниманна. В эту комиссию войдут три человека. У них будет возможность обращаться за консультацией к внешним экспертам, если того потребует анализ.
Будет две цели расследования: проверка заявлений Карлсена о предполагаемом мошенничестве со стороны Ниманна и заявления американца о мошенничестве в онлайн матчах, — говорится в пресс релизе, опубликованном на сайте FIDE.