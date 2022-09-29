Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
42 минуты назад

Российская шахматистка Лагно стала победительницей первого этапа серии Гран-при FIDE

ТАСС

Россиянка Екатерина Лагно в четверг черными фигурами сыграла вничью с 12-й чемпионкой мира Александрой Костенюк в заключительном, 11-м туре первого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходили в Астане.

Россиянка Лагно стала победительницей 1-го этапа серии Гран-при FIDE
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В других партиях 11-го тура немка Динара Вагнер белыми фигурами обыграла россиянку Полину Шувалову, представительница Казахстана Жансая Абдумалик белыми фигурами победила Алину Кашлинскую, представляющую Польшу. Вничью завершились встречи россиянки Александры Горячкиной и шахматистки из Индии Вайшали Рамешбабу, немки Элизабет Петц и китаянки Тань Чжунъи, китаянки Чжу Цзиньэр и Бибисары Асаубаевой из Казахстана.

Лагно набрала 8 очков в 11 турах и заняла первое место в турнирной таблице. Второй стала Горячкина (7,5 очка), третьей - Чжу Цзиньэр (6,5). Далее идут Костенюк (6), Абдумалик (5,5), Тань Чжунъи, Рамешбабу, Вагнер (по 5), Кашлинская, Петц, Асаубаева (по 4,5) и Шувалова (4).

Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Второй этап состоится в германском Мюнхене с 1 по 14 февраля 2023 года, третий - в Индии (март 2023 года), заключительный - в польском Быдгоще (май 2023 года). Всего в соревнованиях принимают участие 16 шахматисток.

В каждом турнире будут участвовать по 12 человек, соревнования пройдут по круговой системе. По итогам турниров шахматистки будут получать очки в общий зачет: за победу - 120, за второе место - 110, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше. Две лучшие шахматистки по итогам серии получат право принять участие в турнире претендентов, который пройдет в 2023 или 2024 году.

Шахматы,Полина Шувалова,Алина Кашлинская,Александра Горячкина,Александра Костенюк,ФИДЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители