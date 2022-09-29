Россиянка Лагно стала победительницей 1-го этапа серии Гран-при FIDE

Россиянка Екатерина Лагно в четверг черными фигурами сыграла вничью с 12-й чемпионкой мира Александрой Костенюк в заключительном, 11-м туре первого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходили в Астане.

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В других партиях 11-го тура немка Динара Вагнер белыми фигурами обыграла россиянку Полину Шувалову, представительница Казахстана Жансая Абдумалик белыми фигурами победила Алину Кашлинскую, представляющую Польшу. Вничью завершились встречи россиянки Александры Горячкиной и шахматистки из Индии Вайшали Рамешбабу, немки Элизабет Петц и китаянки Тань Чжунъи, китаянки Чжу Цзиньэр и Бибисары Асаубаевой из Казахстана.

Лагно набрала 8 очков в 11 турах и заняла первое место в турнирной таблице. Второй стала Горячкина (7,5 очка), третьей - Чжу Цзиньэр (6,5). Далее идут Костенюк (6), Абдумалик (5,5), Тань Чжунъи, Рамешбабу, Вагнер (по 5), Кашлинская, Петц, Асаубаева (по 4,5) и Шувалова (4).

Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Второй этап состоится в германском Мюнхене с 1 по 14 февраля 2023 года, третий - в Индии (март 2023 года), заключительный - в польском Быдгоще (май 2023 года). Всего в соревнованиях принимают участие 16 шахматисток.