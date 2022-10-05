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16 часов назад

Александр Грищук: Chess.com не пролил никакого света на читерство Ниманна вживую

Чемпионат.com

Российский гроссмейстер Александр Грищук признался, что доверяет результатам расследования портала Chess.com в отношении 19-летнего американского шахматиста Ханса Ниманна, который был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях.

Грищук прокомментировал расследование о жульничестве Ниманна
Фото: ТАССТАСС

«То, что портал Chess.com пишет по поводу читерства Ниманна в онлайн-партиях, я им доверяю. У них очень выдающийся античитерский механизм: благодаря ему они забанили много читеров у себя на сайте. Но что касается игры вживую, то никакого света на читерство Ниманна на офлайн-турнирах он

Да, партии с его участием были подозрительными, но трудно быть уверенным, что он точно жульничал. Если человек не читерит тупо и примитивно, то невозможно быть уверенным в его жульничестве. Вариант остаётся один — поймать с поличным», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Шахматы,Андрей Ирха,Александр Грищук,
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