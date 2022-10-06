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7 часов назад

Карякин рассказал, при каких условиях примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу

ТАССиещё 1

Российский гроссмейстер Сергей Карякин хотел бы выступить на чемпионате мира по рапиду и блицу, но для этого соревнования должны проходить не в Европе. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

Карякин назвал условие участия в чемпионате мира по рапиду и блицу
Фото: ТАССТАСС

Карякин занял второе место в общем зачете международного турнира "Шахматные звезды", который завершился в среду.

"Жду информацию, где будет проводиться чемпионат мира по быстрым [шахматам] и по блицу, и в зависимости от этого буду принимать решение. Мне бы хотелось там выступить, но это будет зависеть от страны проведения. В Европу я не поеду, а в [Объединенные] Арабские Эмираты можно. Загадывать не буду. Ну и вопрос с флагом принципиальный", - сказал Карякин.

22 сентября FIDE заявила, что Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию из-за публикации открытого письма, в котором он поддержал специальную военную операцию России на Украине.

Шахматы,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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