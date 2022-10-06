Уличенный в жульничестве шахматист высказался о скандале

«Эта игра сказала сама за себя и показала, какой я шахматист. Я собираюсь сыграть здесь в свои лучшие шахматы, несмотря на давление», — заявил 19-летний спортсмен после победы над Кристофером Ю в первом туре чемпионата США .

5 октября портал Chess.com объявил, что в 2020 году Ниманн мог получать незаконную помощь более чем в 100 онлайн-партиях. Отмечается, что американец прибегал к мошенничеству в том числе в матчах, за которые полагались призовые. Однако Chess.com не сделал никаких выводов об игре Ниманна в обычных турнирах.