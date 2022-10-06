Крамник рассказал, как бороться с жульничеством в шахматах

— Есть способы, но не хочется говорить о них публично. Я о них не раз рассказывал FIDE. Варианты борьбы с жульничеством немного затратны и требуют финансовых вложений, но ничего больше, как мне кажется. Считаю, читерство в живых турнирах можно исключить практически полностью. В онлайн соревнованиях сложнее, но даже там допустимо. Просто требует больше работы, придумывания новых алгоритмов. Я даже концепцию разработал, в принципе, ее одобрили. Это программа на основе искусственного интеллекта, которая была бы намного мощнее всех ныне существующих.



Хоть я и не являюсь программистом, но в общем и целом мне ответили, что концепция интересна и всё должно сработать. То есть мы начали что то делать в этом направлении. Просто как то всё застопорилось. Тем не менее с читерством можно и нужно бороться, я говорил об этом и десять лет назад. Если мы не будем этим заниматься, скандалов будет становиться всё больше. У нас выхода нет. Сейчас же в онлайн режиме нельзя проводить серьезные турниры, так как пока мы не в состоянии ограничить ситуации с читерством.



Не думаю, что скандал с Магнусом хорош для имиджа шахмат. Конечно, иногда такие ситуации могут помочь разогреть публику, но в целом ничего хорошего от этого нет. Главное, чтобы они не становились постоянными. Помельче неприятные ситуации были и раньше, просто здесь Карлсен в центре внимания оказался, Илон Маск даже что то написал…



Но сама проблема читерства существует довольно давно. Можно вспомнить и случай на шахматной Олимпиаде в Ханты Мансийске в 2010 году, когда француза поймали на жульничестве и возник большой скандал. И с тех пор ничего толком не сделано. Этим надо заниматься, если мы хотим развиваться, но это требует денег и времени, — сказал Крамник.