«Сомнений в жульничестве нет». Реакция шахматного мира на доклад о читерстве американца

Но не всех убедили доказательства виновности Ханса Ниманна.

Фото: FIDE.COM FIDE.COM

Шахматный мир эмоционально отреагировал на расследование Сhess.com в отношении американского шахматиста Ханса Ниманна. В его жульничестве в онлайн-турнирах теперь не сомневается практически никто.

Видео дня

Что говорят об этом скандале известные шахматисты?

«Обманывал больше, чем признал»

Крупнейший шахматный портал Сhess.com опубликовал результаты расследования, в ходе которого были обнаружены признаки нечестной игры американского шахматиста Ханса Ниманна более чем в 100 онлайн-партиях.

А поводом для расследования стала сенсационная победа Ниманна, который на Кубке Синкфилда в сентябре обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена чёрными фигурами. После этого норвежец снялся с турнира в Сент-Луисе, а позже намекнул на жульничество со стороны американца.

«Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал. Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать.

Мы должны что-то делать с читерством, и со своей стороны я не хочу играть с людьми, которые неоднократно жульничали в прошлом, потому что я не знаю, на что они способны в будущем», – написал Карлсен в соцсетях.

Неудивительно, что расследование Сhess.com вызвало бурную реакцию в мире шахмат. Согласно аналитикам портала, жертвами нечестного шахматиста стали ведущие гроссмейстеры мира, в том числе и претендент на звание чемпиона мира по шахматам, российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

«Никаких сомнений в жульничестве нет»

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер отметил, что его удовлетворило расследование шахматного портала:

«Расследование Chess.com выглядит убедительно. Меня устраивает всё, что собрано в их анализе. Что касается читерства Ниманна, то никаких сомнений в жульничестве в онлайне нет – интрига осталась только в вопросе его игры за доской. К сожалению, доклад не даёт окончательного ответа на этот вопрос.

Мне бы хотелось, чтобы читерство в онлайне воспринималось и наказывалось гораздо более серьёзно, чем есть на данный момент. Хоть и не уверен, что у большинства такая позиция, учитывая, что даже крупные шахматные функционеры утверждали, что это «серая зона», – рассказал Свидлер.

«Партии с его участием были подозрительными»

Российский гроссмейстер Александр Грищук рассказал, что доверяет результатам расследования, но отметил, что доказательств жульничества американского шахматиста в офлайн-шахматах нет.

«То, что Chess.com пишет по поводу читерства Ниманна в онлайн-партиях — я им доверяю. У них выдающийся античитерский механизм: благодаря ему они забанили много читеров у себя на сайте. Но что касается игры вживую, то никакого света на читерство Ниманна на офлайн-турнирах они не пролили.

Да, партии с его участием были подозрительными, но трудно быть уверенным, что он точно жульничал. Если человек не читерит тупо и примитивно, то невозможно быть уверенным в его жульничестве. Вариант остаётся один — поймать с поличным», – сказал Грищук.

«Материалы будут использованы для расследования»

Результаты расследования прокомментировали и на самом высоком уровне. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что материалы Chess.com будут внимательно проанализированы.

«Материалы доклада портала Chess.com будут использованы для завершения нашего собственного расследования по делу Ниманна и Карлсена».

«Если дело дойдёт до суда, то доказательства будут»

Известный шахматный стример и участник Турнира претендентов – 2022 американец Хикару Накамура уделил большое внимание докладу Chess.com. От прямых оценок он воздержался, но в целом выводы поддержал.

«Если они выпустили этот доклад, то я считаю, что они полностью уверены в своей правоте. Если дело дойдёт до суда, то они смогут доказать свою правоту. Думаю, сейчас ряд топ-игроков может отказаться играть с Хансом».

«Невиновен, пока вина не будет доказана»

Любопытно, что на следующий день после публикации расследования начался чемпионат США по шахматам – 2022 в Сент-Луисе, в котором принимает участие и сам Ниманн. Исполнительный директор шахматного клуба Сент-Луиса Тони Рич выразил официальную позицию организации.