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1 час назад

Умер российский шахматист и тренер Константин Ланда, работавший с Горячкиной и Костенюк

ТАССиещё 1

Российский гроссмейстер и тренер Константин Ланда умер в возрасте 50 лет. Об этом в среду сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

В возрасте 50 лет скончался российский гроссмейстер Ланда
Фото: СоцсетиСоцсети

"После продолжительной болезни ушел из жизни гроссмейстер Константин Ланда. Это тяжелая утрата для всего шахматного сообщества. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", - говорится в заявлении пресс-службы.

Соболезнования близким тренера выразила Международная шахматная федерация (FIDE). "FIDE глубоко опечалена известием о кончине нашего коллеги Константина Ланды. Константин был очень уважаемым членом шахматного сообщества, сильным гроссмейстером и страстным тренером, а также членом нашей комиссии по честной игре. Наши мысли с его близкими", - говорится в заявлении пресс-службы FIDE.

Ланда стал вице-чемпионом СССР среди юношей (1989 год), выиграл юниорский чемпионат России в 1992 году. В 1995 году выполнил звание гроссмейстера. Ланда являлся многократным победителем турниров в Италии и Германии. Он входил в комиссию FIDE по честной игре и борьбе с "читерством".

В 2019 году Ланда работал с гроссмейстером Александрой Горячкиной, выигравшей тогда турнир претенденток в Казани. Также он работал с победителем XVIII командного чемпионата Европы в составе команды Германии Аркадием Найдичем и 12-й чемпионкой мира Александрой Костенюк.

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