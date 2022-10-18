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1 час назад

«Это честь для меня». На шахматной Олимпиаде за женскую команду сыграл трансгендер

Чемпионат.com

Трансгендерная шахматистка Морген Миллс представила Канаду на Олимпиаде в Ченнаи (Индия). На турнире она одержала пять побед, потерпела три поражения и три раза сыграла вничью.

На шахматной Олимпиаде за женскую команду сыграл трансгендер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это привилегия и честь для меня», — приводит слова Миллс The Globe and Mail.

Миллс, совершившая переход два года назад, честно призналась, что испытывала беспокойство по поводу того, как её участие в соревнованиях будет воспринято общественностью и соперницами.

Отметим, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставляет за национальными организациями механику процесса отбора в сборные, в том числе и отношение к идентичности спортсменов. Сборная Канады в полном составе поддержала предложение включить Миллс в состав команды.

Шахматы,ФИДЕ,
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