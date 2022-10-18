На шахматной Олимпиаде за женскую команду сыграл трансгендер

Трансгендерная шахматистка Морген Миллс представила Канаду на Олимпиаде в Ченнаи (Индия). На турнире она одержала пять побед, потерпела три поражения и три раза сыграла вничью.

«Это привилегия и честь для меня», — приводит слова Миллс The Globe and Mail.

Миллс, совершившая переход два года назад, честно призналась, что испытывала беспокойство по поводу того, как её участие в соревнованиях будет воспринято общественностью и соперницами.