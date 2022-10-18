Иоланда Чен призвала выяснить юридическую силу письма, подписанного Непомнящим

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» призвала российские спортивные организации выяснить, какую юридическую силу имеет письмо, подписанное гроссмейстером Яном Непомнящим.
Ранее шахматист Сергей Карякин в Telegram канале сообщил, что Непомнящий подписал некий документ с осуждением специальной операции РФ на Украине.
После этого Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и получил право сыграть в матче за шахматную корону с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсенем.
Однако Карлсен отказался защищать титул в матче с Непомнящим. Теперь россиянин сыграет с представителем Китая Дином Лижэнем.
— Я за то, чтобы российские спортсмены выступали. Надо работать в этом направлении Олимпийскому комитету и Минспорта. В спортивных анналах имена российских спортсменов должны стоять. Какую бы позицию в данный момент они не занимали.
Уже которую программу мы обсуждаем эти бумажки. Уже пора выяснить нашему Олимпийскому комитету и спортивным функционерам, что это за бумажки, какую юридическую силу они несут. Что с ними потом будут делать и в какой унитаз они пойдут.
Это такая провокация на самом деле. Надо будет потом обратиться в Лозаннский суд и спросить: «А что это за документ? Он вообще есть в анналах спортивной хартии или каких то законах?». Нужно узнать, что за документ, — сказала Чен.