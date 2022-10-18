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1 час назад

Иоланда Чен призвала спортивные федерации выяснить юридическую силу письма, подписанного Яном Непомнящим

Матч ТВ

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» призвала российские спортивные организации выяснить, какую юридическую силу имеет письмо, подписанное гроссмейстером Яном Непомнящим.

Иоланда Чен призвала выяснить юридическую силу письма, подписанного Непомнящим
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее шахматист Сергей Карякин в Telegram канале сообщил, что Непомнящий подписал некий документ с осуждением специальной операции РФ на Украине.

После этого Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и получил право сыграть в матче за шахматную корону с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсенем.

Однако Карлсен отказался защищать титул в матче с Непомнящим. Теперь россиянин сыграет с представителем Китая Дином Лижэнем.

— Я за то, чтобы российские спортсмены выступали. Надо работать в этом направлении Олимпийскому комитету и Минспорта. В спортивных анналах имена российских спортсменов должны стоять. Какую бы позицию в данный момент они не занимали.

Уже которую программу мы обсуждаем эти бумажки. Уже пора выяснить нашему Олимпийскому комитету и спортивным функционерам, что это за бумажки, какую юридическую силу они несут. Что с ними потом будут делать и в какой унитаз они пойдут.

Это такая провокация на самом деле. Надо будет потом обратиться в Лозаннский суд и спросить: «А что это за документ? Он вообще есть в анналах спортивной хартии или каких то законах?». Нужно узнать, что за документ, — сказала Чен.

Шахматы,Иоланда Чен,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,
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