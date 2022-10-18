Гроссмейстер Карякин рассказал о Яне Непомнящем

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» рассказал, что раньше хорошо общался с коллегой Яном Непомнящим, однако контакты полностью прекратились после начала специальной операции.
— Я с ним хорошо общался, помогал ему на первенстве мира готовиться к матчу против Магнуса Карлсена. Лично с ним я не ссорился, просто наши позиции разошлись и не понимаю, как можно коммуницировать сейчас. Может быть, в будущем мы найдем общий язык, но сейчас не понимаю, как.
После 24 февраля он занял одну позицию, а я другую. Мы не общались больше, — сказал Карякин.
Карякин — обладатель Кубка мира Международной шахматной федерации 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России. В 2016 году он одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам.