Гроссмейстер Карякин рассказал о Яне Непомнящем

— Я с ним хорошо общался, помогал ему на первенстве мира готовиться к матчу против Магнуса Карлсена. Лично с ним я не ссорился, просто наши позиции разошлись и не понимаю, как можно коммуницировать сейчас. Может быть, в будущем мы найдем общий язык, но сейчас не понимаю, как.