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39 минут назад

Ниманну сломали фигуру короля во время партии чемпионата США по шахматам

Sports.ru

Американскому гроссмейстеру Хансу Ниманну сломали фигуру короля во время партии чемпионата США по шахматам.

Ниманну сломали фигуру короля во время партии чемпионата США по шахматам
Фото: Sports.ruSports.ru

На опубликованном в твиттере шахматного клуба Сент-Луиса видео видно, как его соперник Самуэль Севян во время хода Ниманна забирает у него короля, отламывает верх фигуры и ставит обратно на доску, но на другую клетку.

Ранее сайт Chess.com провел расследование и заявил, что Ниманн, вероятно, читерил в более чем 100 шахматных онлайн-партиях. Сам американец признавался, что действительно жульничал в прошлом, но сейчас сожалеет о своих действиях.

В начале сентября Ниманн обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе, после чего норвежец снялся с турнира. Впоследствии они также встречались на онлайн-турнире серии Champions Chess Tour, где Карлсен сдался в партии с Ниманном после двух ходов.

Позднее норвежец заявил, что не хочет «играть с людьми, которые неоднократно жульничали в прошлом».

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах

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