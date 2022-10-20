Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
1 час назад

Магнус Карлсен потерпел поражение в полуфинале Aimchess Rapid

Чемпионат.com

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен потерпел поражение в полуфинале турнира Aimchess Rapid от 24-летнего польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуды.

Магнус Карлсен потерпел поражение в полуфинале Aimchess Rapid
Фото: MasterCardMasterCard

Дуда дважды обыграл Карлсена белыми фигурами во второй и четвёртой партиях. В финале польский гроссмейстер встретится с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, который, в свою очередь, в полуфинале одолел венгра Рихарда Раппорта.

Ян-Кшиштоф Дуда прокомментировал победу над действующим чемпионом мира.

«Конечно, я очень счастлив. Победа над Магнусом, вероятно, самое прекрасное чувство, которое вы можете испытывать при игре в шахматы», — цитирует Дуду Chess Base.

Напомним, ранее Магнус Карлсен отказался защищать звание чемпиона мира по шахматам. Таким образом, в 2023 году в матче на первенство мира сыграют Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, занявшие первые два места в турнире претендентов.

Шахматы,Дин Лижэнь,Рихард Раппорт,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители