Шахматист Ниманн, обвинённый в мошенничестве, дорого оценил свою репутацию

Ханс Ниманн, обвинённый в мошенничестве, дорого оценил свои репутацию и карьеру. Он хочет разорить действующего чемпиона мира.

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Американец Ханс Ниманн, которого многие считают главным шахматных мошенником современности, подал в окружной суд штата Миссури иск о защите чести и достоинства к чемпиону мира Магнусу Карлсену, шахматисту-стримеру Хикару Накамуре, а также к крупнейшему онлайн-порталу Chess.com. 19-летний гроссмейстер утверждает, что вышеназванные ответчики вступили в сговор с целью обвинить его в жульничестве и добиться исключения из мира профессиональных шахмат. Свою репутацию он оценил в $ 100 млн.

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«Мой иск говорит сам за себя», – заявил Ниманн через короткий твит, приложив к нему иск на 44 страницах.

В иске, который от имени Ниманна представили две крупные адвокатские конторы, говорится, что Карлсен, Накамура и Chess.com нанесли молодому гроссмейстеру сокрушительный ущерб, «вопиющим образом его опорочив».

В документе утверждается, что карьера Ниманна в настоящий момент полностью разрушена в результате действий чемпиона мира, который решил, что когда дело касается шахмат, то он может делать что угодно, и всё сойдёт ему с рук. Приглашения 19-летнего гроссмейстера на крупные турниры отозваны, он не может получить работу преподавателя шахмат в уважаемой школе.

Цитировать все 44 страницы иска смысла, конечно, нет. Теперь в главном шахматном скандале последних лет будет разбираться суд присяжных.

Напомним, в начале сентября на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе Карлсен в 3-м туре белыми в классические шахматы сенсационно проиграл Ниманну, после чего снялся с турнира. Чемпион мира тогда опубликовал твит с цитатой португальского футбольного тренера Жозе Моуринью, смысл которой в том, что он не может говорить больше, чем уже сказал.

Позже Карлсен демонстративно сдался Ниманну после одного хода на онлайн-турнире, а в конце сентября опубликовал заявление, в котором обвинил 19-летнего американца в жульничестве. Ниманн признался, что мошенничал в двух онлайн-партиях, когда ему было 12 и 16 лет, однако Карлсен утверждал, что Ханс делал это гораздо чаще.

Chess.com в лице исполнительного директора Дэнни Ренша поддержал позицию Карлсена, опубликовав огромный отчёт, в котором обвинил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях и назвал взлёт рейтинга американца «статистически экстраординарным». Но доказательства, использованные в отчёте, нельзя представить в суде до тех пор, пока технология не будет признана.

И теперь суду предстоит ответить на вопрос – кто такой Ханс Ниманн? Жулик, который обманывал всех, или шахматный вундеркинд, у которого бывают всплески вообще гениальной игры? А заодно либо признать, либо отвергнуть существующие методы доказательства жульничества в шахматах.