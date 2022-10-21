Обвиненный в жульничестве шахматист подал в суд на Карлсена

Обвиненный в жульничестве американский гроссмейстер Ханс Ниманн подал в суд на действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена за клевету. Об этом Ниманн объявил в Twitter.

«Мой иск говорит сам за себя», — написал спортсмен. Он требует компенсацию в 100 миллионов долларов за причинение ущерба репутации, карьере и жизни. Помимо Карлсена, ответчиками по этому делу указана компания норвежца Play Magnus Group, шахматисты Дэнни Ренш и Хикару Накамура, а также веб-сайт Chess.com. Гроссмейстер обвиняет интернет-портал в незаконном сговоре с целью отстранить его от турниров.

5 октября Chess.com объявил, что в 2020 году Ниманн мог получать незаконную помощь более чем в 100 онлайн-партиях. Отмечается, что американец прибегал к мошенничеству в том числе в матчах, за которые полагались призовые. Однако Chess.com не сделал никаких выводов об игре Ниманна в обычных турнирах.