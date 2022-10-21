Карякин: Ниманн должен "приструнить" Карлсена за недоказанные обвинения

Американец Ханс Ниманн имеет полное право подать в суд на Магнуса Карлсена и должен его "приструнить" за недоказанные обвинения. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал гроссмейстер Сергей Карякин.
Ниманн подал в суд на чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, обвинившего его в жульничестве, и потребовал возмещение убытков в 100 млн долларов. В качестве ответчиков также выступят сайт Chess.com, компания Карлсена Play Magnus Group, американские шахматисты Хикару Накамура и Дэнни Ренш.
"Скажу честно, понять Ниманна можно. Мы не знаем, было с его стороны читерство или нет. Это (обвинение Карлсена - прим. ТАСС) ничем не доказано. Он имеет полное право защищать честь и достоинство в суде, - сказал Карякин. - Считаю, что в американских судах у него есть шансы. Не знаю насчет 100 млн, но какую-то компенсацию он может получить".
"В целом я за то, чтобы он чуть-чуть приструнил этих людей, так как они позволяют себе высказывать слишком жесткие, недоказуемые обвинения в его адрес, - продолжил Карякин. - Я смотрел только что завершившийся чемпионат США. Там Ниманна полностью обыскивали, у него не было возможности читерить и он играл достойно. Он не такой слабый шахматист, как его рисуют, он приличный игрок. Думаю, у него перспективное шахматное будущее".
В сентябре Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре турнира. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий. Решение сняться с турнира норвежец сопроводил публикацией интервью футбольного тренера Жозе Моуринью, в котором тот отказывается озвучивать свои мысли, поскольку это грозит ему "большими неприятностями". Эксперты в шахматном мире предположили, что таким образом Карлсен намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера во время игры на самом популярном в мире шахматном портале. Позже Карлсен открыто обвинил американского шахматиста в жульничестве.