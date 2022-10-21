Карякин: Ниманн должен "приструнить" Карлсена за недоказанные обвинения

"В целом я за то, чтобы он чуть-чуть приструнил этих людей, так как они позволяют себе высказывать слишком жесткие, недоказуемые обвинения в его адрес, - продолжил Карякин. - Я смотрел только что завершившийся чемпионат США. Там Ниманна полностью обыскивали, у него не было возможности читерить и он играл достойно. Он не такой слабый шахматист, как его рисуют, он приличный игрок. Думаю, у него перспективное шахматное будущее".