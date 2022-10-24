В шахматном мире зажглась новая звезда: американец поражает своей наглостью

Ханс Моке Ниманн не стесняется задирать Магнуса и заявлять, что будет биться за звание чемпиона мира. Болельщики таких обожают!

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Катящийся к своему завершению 2022 год однозначно подарил миру нового шахматного героя. 19-летний американец Ханс Моке Ниманн получил взрывной рост популярности и стал известен всем, кто хоть немного интересуется шахматными новостями. Да, популярность его весьма спорная, но, как говорят в политике, плохой пиар – это тоже пиар. Так что Ханс вполне может обернуть ситуацию себе на пользу и стать настоящей мировой звездой.

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Ниманн пошёл ва-банк

Всё началось с того, что Ханс обыграл Магнуса Карлсена и стал героем мемов. Нет, это была не резонансная встреча в Сент-Луисе, а турнир в Майами, в августе 2022 года. В матчевой встрече с норвежцем на FTX Crypto Cup Ниманн выиграл первую партию, но проиграл чемпиону мира три следующих.

Интервью после матча получилось эпичным:

«Шахматы говорят сами за себя», – ответил Ниманн на первый вопрос журналиста, а потом просто развернулся и величаво ушёл.

Этот эпизод завирусился в шахматном сообществе.

Тогда никто не мог подумать, что через несколько недель Ханс Ниманн снова обыграет Магнуса Карлсена, и уже эта партия вызовет землетрясение.

Перипетии скандала были описаны не раз. Да, у Ханса действительно небезупречная репутация, и против него объединились все сильные сего шахматного мира: Магнус, Хикару, могучая платформа chess.com. Но всё это пока совершенно не означает, что юного американца сотрут в порошок.

В мире всего один человек достоверно знает о читерстве Ханса – он сам. Если он понимает, что действительно невиновен (пара эпизодов читерства на chess.com многолетней давности уже не в счёт), то может идти в попытках оправдать себя до конца. Но даже если знает, что обманывал – может сыграть ва-банк. Поди-ка объективно докажи, что он действительно читерил!

Какой бы из двух сценариев Ниманн не держал в своей голове, сейчас он действует с шиком и размахом. В его исковом заявлении встречаются вполне едкие формулировки, а запрашиваемая компенсация, что называется, говорит сама за себя. $ 100 млн – это даже для Магнуса неподъёмно.

Изгой или звезда?

Ханс делает шаги смелые и наглые. Может быть, даже чуточку безрассудные. Но он прекрасно понимает, что всё это даёт ему шикарную рекламу. Болельщики обожают таких людей, как Ниманн, которые ничего не боятся, которые идут наперекор чемпионам и качают устоявшееся положение дел.

Теперь для любого турнира вывеска Карлсен – Ниманн – топ-событие. Есть, конечно, риск, что Магнус, увидев Ханса в списке участников, просто не приедет или будет сдавать американцу партии. Но следить за этим будут все.

И самому Ниманну, конечно, такой амбициозный вынос процесса на всеобщее подозрение очень выгоден. Да, если его вину каким-то образом докажут, то он навсегда уйдёт из шахматного мира. Однако если сделать это не получится, то американец будет настоящей звездой. Не просто классным шахматистом, но ещё и человеком, который бросил вызов системе и как минимум не проиграл.

А уверенности в себе ему не занимать. Это видно хотя бы по реплике, которую Ханс произнёс после одной из партий недавнего чемпионата США.

«Как бы я описал себя? Сказал бы, что я конкурентоспособный шахматист на пути к тому, чтобы стать чемпионом мира».