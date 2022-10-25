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1 час назад

Чемпион мира по шахматам Карлсен впервые высказался об иске Ниманна на $100 млн

Газета.Ruиещё 2

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен впервые публично высказался об иске, направленном против него американским шахматистом Хансом Ниманном, которого норвежец ранее обвинил в мошенничестве.

Чемпион мира по шахматам Карлсен впервые высказался об иске Ниманна
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я все равно сосредоточен на шахматах. Не собираюсь использовать действия Ниманна в качестве оправдания, независимо от того, как будут складываться мои дела», — цитирует Карлсена норвежское издание NRK.

Ниманн подал иск на $100 млн. В качестве ответчика в иске указан не только Карлсен, но также веб-сайт Chess.com, американский шахматист Хикару Накамура, компания Карлсена Play Magnus Group и шахматист Дэнни Ренш. Ниманн намерен получить от них многомиллионную компенсацию за причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни».

Отметим, что портал Chess.com провел расследование, согласно результатом которого Ниманн уличен в жульничестве в более чем 100 партиях. Американец и сам признавался, что действовал нечестным образом в онлайн-турнирах. Однако подтверждения мошенничества с его стороны в очных противостояниях с Карлсеном не было.

Шахматы,Хикару Накамура,Магнус Карлсен,
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