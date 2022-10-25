Карякин ответил на заявление Маска о шахматах и iPhone

«Я не спорю с тем, что сейчас современные гаджеты играют сильнее, чем чемпионы мира по шахматам, но тем не менее даже они не сумеют просчитать всю игру. Здесь как раз остается простор для творчества», – сказал Карякин «Газете.Ru» .

Высказывание Маска о шахматах прозвучало во время его спора с Гарри Каспаровым (признан в России иностранным агентом). Каспаров раскритиковал предложенный Маском вариант урегулирования конфликта на Украине. В ответ американский бизнесмен заявил, что несмотря на то, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как его iPhone, «в остальном он идиот». Он добавил, что играл в шахматы в детстве, однако теперь считает их очень простой игрой из-за наличия всего двух игроков и отсутствия «древа технологий».