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1 час назад

Карякин ответил на заявление Маска о шахматах и iPhone

Деловая газета "Взгляд"

Шахматы – очень сложная игра, которую не может просчитать даже самый сильный компьютер, не говоря уже о простом телефоне, заявил гроссмейстер Сергей Карякин, комментируя высказывания американского предпринимателя Илона Маска.

Карякин ответил на заявление Маска о шахматах и iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не спорю с тем, что сейчас современные гаджеты играют сильнее, чем чемпионы мира по шахматам, но тем не менее даже они не сумеют просчитать всю игру. Здесь как раз остается простор для творчества», – сказал Карякин «Газете.Ru».

Он добавил, что шахматы – это «такая идеальная игра, где люди себя еще могут проявить».

Высказывание Маска о шахматах прозвучало во время его спора с Гарри Каспаровым (признан в России иностранным агентом). Каспаров раскритиковал предложенный Маском вариант урегулирования конфликта на Украине. В ответ американский бизнесмен заявил, что несмотря на то, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как его iPhone, «в остальном он идиот». Он добавил, что играл в шахматы в детстве, однако теперь считает их очень простой игрой из-за наличия всего двух игроков и отсутствия «древа технологий».

Шахматы,Гарри Каспаров,Сергей Карякин,
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