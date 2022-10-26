Гроссмейстер Дреев заступился за обвиненного в читерстве Нимана

«Виноват в том, что использовал компьютер в онлайн-турнире, когда ему было 12 лет и в этом он признался, но не виноват в том, в чем его обвиняют. На турнире с Карлсеном он не использовал компьютер. Я внимательно смотрел эту партию, и не нашел компьютерных следов. За время игры есть ошибки с обеих сторон. Смотрел объективно и внимательно. Доказательств нет! Поспешили с обвинениями», — приводит слова Дреева «Советский спорт».