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23 часа назад

Американский гроссмейстер проиграл Непомнящему из-за незнания правил

Lenta.ruиещё 1

Американский гроссмейстер проиграл Непомнящему из-за незнания правил
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американский гроссмейстер Уэсли Со проиграл россиянину Яну Непомнящему в матче группового этапа чемпионата мира по шахматам Фишера из-за незнания правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Непомнящий объявил шах сопернику, после чего Со совершил рокировку, хотя не имел на это права в данной ситуации. Позже судьи разъяснили американцу суть ошибки. Он пытался оспорить возможность рокировки, но в итоге сдался. «Раньше я не читал правила шахмат Фишера. Просто играл по ощущениям», — объяснил спортсмен после партии.

После четырех туров Непомнящий занимает второе место в группе А, находясь в зоне выхода в плей-офф. Со опустился на предпоследнюю, третью строчку. Лидер группы на данный момент — представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов.

Уэсли Со — действующий чемпион мира в этом виде шахмат. В 2019 году он с крупным счетом обыграл в финале турнира норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена.

Ян Непомнящий — чемпион Европы (2010) и вице-чемпион мира (2021). Весной 2023 года он снова сразится за мировую шахматную корону. Его соперником станет китаец Дин Лижэнь.

Шахматы,Дин Лижэнь,Ян Непомнящий,
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