Непомнящий и Карлсен сыграют в полуфинале чемпионата мира

В столице Исландии Рейкьявике завершился групповой турнир чемпионата мира по шахматам Фишера.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий с семью очками занял второе место в группе А и вышел в полуфинал турнира. В третий игровой день россиянин одержал две победы в матчах с исландцем Хьорваром Стейн Гретарссоном, и дважды проиграл узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову.
В полуфинале Непомнящий сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном, который стал победителем группы В. В другом полуфинале Абдусатторов встретится с американцем Хикару Накамурой. Матчи запланированы на 29 октября.