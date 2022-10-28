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1 час назад

Непомнящий и Карлсен сыграют в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера

Матч ТВ

В столице Исландии Рейкьявике завершился групповой турнир чемпионата мира по шахматам Фишера.

Непомнящий и Карлсен сыграют в полуфинале чемпионата мира
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий с семью очками занял второе место в группе А и вышел в полуфинал турнира. В третий игровой день россиянин одержал две победы в матчах с исландцем Хьорваром Стейн Гретарссоном, и дважды проиграл узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову.

В полуфинале Непомнящий сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном, который стал победителем группы В. В другом полуфинале Абдусатторов встретится с американцем Хикару Накамурой. Матчи запланированы на 29 октября.

Шахматы,Хикару Накамура,Ян Непомнящий,
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