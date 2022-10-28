Непомнящий и Карлсен сыграют в полуфинале чемпионата мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий с семью очками занял второе место в группе А и вышел в полуфинал турнира. В третий игровой день россиянин одержал две победы в матчах с исландцем Хьорваром Стейн Гретарссоном, и дважды проиграл узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову.