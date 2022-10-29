Российский гроссмейстер победил Карлсена и вышел в финал ЧМ по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном и вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера.

Россиянин победил в трех из четырех партий.

Чемпионат мира по шахматам Фишера продлится до 30 октября. Турнир проходит в Рейкьявике (Исландия).

Ранее эксперт норвежской телерадиокомпании NRK гроссмейстер, профессор-русист из Университета Осло Атле Грённ обвинил Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) в пророссийской позиции. Поводом для такого высказывания стало предоставление президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем уайлд-кард на чемпионат мира по шахматам Фишера Яну Непомнящему.