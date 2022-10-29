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1 час назад

Российский гроссмейстер Непомнящий победил Карлсена и вышел в финал ЧМ по шахматам Фишера

Газета.Ru

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном и вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера.

Российский гроссмейстер победил Карлсена и вышел в финал ЧМ по шахматам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Россиянин победил в трех из четырех партий.

Чемпионат мира по шахматам Фишера продлится до 30 октября. Турнир проходит в Рейкьявике (Исландия).

Ранее эксперт норвежской телерадиокомпании NRK гроссмейстер, профессор-русист из Университета Осло Атле Грённ обвинил Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) в пророссийской позиции. Поводом для такого высказывания стало предоставление президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем уайлд-кард на чемпионат мира по шахматам Фишера Яну Непомнящему.

Напомним, Ян Непомнящий выиграл Турнир претендентов — 2022, набрав рекордные 9,5 очка. Второе место занял представитель Китая Дин Лижэнь — именно с ним россиянину предстоит сразиться за мировую шахматную корону после отказа Магнуса. Для Непомнящего это будет уже вторая попытка: в прошлом году он играл с Карлсеном и досрочно проиграл со счетом 3,5:7,5.

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