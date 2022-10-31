Ян Непомнящий прокомментировал поражение от Хикару Накамуры в финале ЧМ по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в финале чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия). В решающем матче соперником Непомнящего был американец Хикару Накамура. Он одержал победу в армагеддоне.

Фото: FIDE FIDE

«Вряд ли можно найти логику в армагеддоне. Хотя и в этом есть своя логика.

Надеюсь, в будущем будут проводить больше турниров по шахматам Фишера. Поздравляю Хикару!» — написал Непомнящий на своей странице в социальной сети «Твиттер».