Источник сообщил о госпитализации Анатолия Карпова

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

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Также сообщается, что Карпов был найден без сознания у здания Госдумы в субботу 29 октября. В настоящий момент он находится в реанимации. Медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.