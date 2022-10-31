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30 минут назад

Помощница депутата Госдумы отреагировала на новость о его госпитализации

Lenta.ru

Помощница депутата Госдумы, экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Оксана Жак заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о госпитализации политика. На эти сообщения она отреагировала в разговоре с «Лентой.ру».

Помощница депутата ГД отреагировала на новость о его госпитализации
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«К сожалению, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Все только с согласия родственников», — подчеркнула помощница Жак.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Карпов попал в реанимацию с тяжелой травмой головы и переломом бедра. Отмечалось также, что его нашли около Госдумы без сознания и в состоянии алкогольного опьянения.

Источник сообщил о госпитализации Анатолия Карпова

Telegram-канал Mash со ссылкой на дочь депутата Софью сообщил, что Карпов травмировался в результате падения и сейчас находится в отделении нейрореанимации Института имени Склифосовского в состоянии искусственной комы.

Шахматы,Анатолий Карпов,Госдума,
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