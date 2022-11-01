"Ересь какая-то": помощник Карпова высказался о его состоянии

Альберт Степанян, помощник чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, привел новые данные о его состоянии. Его слова приводит ТАСС.

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Степанян заявил, что 71-летний Карпов поскользнулся, упал и ударился головой, в результате чего ему понадобилась помощь медиков. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

«Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы — это ересь какая-то», — подчеркнул помощник.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. По информации Telegram-канала «112», его состояние оценивалось как тяжелое.