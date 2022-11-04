В Федерации шахмат рассказали о состоянии Карпова

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян рассказал о состоянии двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

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«Пока нет новой информации. Показатели в норме, Анатолий пришел в сознание, все хорошо, идем на поправку. Вряд ли его выпишут сегодня, будем смотреть», — приводит слова Степаняна «Спорт-Экспресс».

31 октября стало известно, что в минувшую субботу Карпов был найден без сознания у Госдумы. Отмечалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Также была информация о нападении на гроссмейстера, однако позже дочь Карпова заявила о бытовом характере травм.