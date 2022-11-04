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49 минут назад

В Федерации шахмат России рассказали о состоянии госпитализированного Карпова

Газета.Ruиещё 1

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян рассказал о состоянии двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

В Федерации шахмат рассказали о состоянии Карпова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока нет новой информации. Показатели в норме, Анатолий пришел в сознание, все хорошо, идем на поправку. Вряд ли его выпишут сегодня, будем смотреть», — приводит слова Степаняна «Спорт-Экспресс».

31 октября стало известно, что в минувшую субботу Карпов был найден без сознания у Госдумы. Отмечалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Также была информация о нападении на гроссмейстера, однако позже дочь Карпова заявила о бытовом характере травм.

Жена Карпова рассказала, что гроссмейстера собираются отключить от ИВЛ

Карпов стал чемпионом мира в 1975 году. Тогда он был признан новым чемпионом после отказа Роберта Фишера защищать свой титул. Он удерживал лидерство на протяжении 10 лет, лишь в 1985 году уступив Гарри Каспарову (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

Шахматы,Альберт Степанян,Роберт Фишер,Гарри Каспаров,Анатолий Карпов,Совет Федерации,Госдума,
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