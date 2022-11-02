Жена Карпова рассказала, что гроссмейстера собираются отключить от ИВЛ

Жена российского гроссмейстера Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала, как врачи оценивают его здоровье. Об этом сообщает «Российская газета».

«Лечащий врач сообщил о положительной динамике по всем позициям, но пока характеризуется как тяжелый больной», – рассказала Буланова.

Она также добавила, что у Карпова началась пневмония. Это потенциально может осложнить лечение.

Кроме того, по словам Натальи Булановой, шахматиста могут вскоре отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Сегодня-завтра переведут на самостоятельное дыхание. Как заговорит, запишу его обращение», – уточнила она.