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1 час назад

Жена Карпова рассказала, что гроссмейстера собираются отключить от ИВЛ

Елена Прошина

Жена российского гроссмейстера Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала, как врачи оценивают его здоровье. Об этом сообщает «Российская газета».

Жена Карпова рассказала, что гроссмейстера собираются отключить от ИВЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лечащий врач сообщил о положительной динамике по всем позициям, но пока характеризуется как тяжелый больной», – рассказала Буланова.

Она также добавила, что у Карпова началась пневмония. Это потенциально может осложнить лечение.

Кроме того, по словам Натальи Булановой, шахматиста могут вскоре отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Сегодня-завтра переведут на самостоятельное дыхание. Как заговорит, запишу его обращение», – уточнила она.

Ранее стало известно, что Анатолий Карпов был госпитализирован в московскую больницу. Характер полученных шахматистом травм остаётся неизвестен. PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис заявил, что Карпов попал в больницу в связи с бытовой травмой. Однако глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев утверждает, что на Карпова напали.

Шахматы,Кирилл Зангалис,Андрей Ковалев,Анатолий Карпов,
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