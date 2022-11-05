Стало известно о крайне тяжелом состоянии шахматиста Карпова

Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, гроссмейстер до сих пор подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти.
Официально эта информация не подтверждена.
Сообщалось, что 29 октября Карпов якобы неудачно упал около Госдумы, его экстренно госпитализировали. Медики обнаружили у пациента отёк мозга, множественные переломы, гематомы и кровоизлияние.
Ряд СМИ сообщил, что на 71-летнего депутата Госдумы напали. Затем появилась информация, что он просто упал. При этом жена Карпова заявила, что ни нападения, ни госпитализации не было и все сообщения СМИ – «полная ерунда».