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18 минут назад

Помощник Карпова описал состояние шахматиста фразой «прорывов пока нет»

Lenta.ru

Альберт Степанян, помощник чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал о состоянии гроссмейстера. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Помощник Карпова рассказал о состоянии шахматиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Степанян описал состояние шахматиста фразой «прорывов пока нет». Он подчеркнул, что Карпов все еще находится в реанимации, однако врачи обещали перевести его оттуда до конца недели. Помощник добавил, что 71-летний гроссмейстер находится в сознании.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Шахматы,Альберт Степанян,Анатолий Карпов,Госдума,
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