Филатов прокомментировал победу россиян на детско-юношеском чемпионате

Победа российских шахматистов на детско-юношеском чемпионате Европы является огромным достижением как для самих спортсменов, так и для их тренеров. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов
14 ноября россиянка Софья Кокарева досрочно выиграла чемпионат Европы среди детей до восьми лет. В соревнованиях среди юношей до 18 лет победу одержал россиянин Рудик Макарян.
"Поздравляю наших юных спортсменов, их родителей и тренеров с завоеванием медалей на первенстве Европы! Это действительно огромное достижение, суммирующее годы напряженной и упорной работы. Также хочу выразить благодарность старшему тренеру юношеской сборной России Михаилу Кобалия, главному тренеру сборных команд страны Сергею Яновскому и менеджеру сборных команд Артему Пугачеву, которые регулярно берут на себя ответственность, руководя большой российской делегацией на международных соревнованиях. В последнее время это стало особенно непросто, но, несмотря на трудности, наши спортсмены выезжают и показывают высокие результаты", - сказал Филатов.
Турнир проходит в Анталье с 6 по 14 ноября по швейцарской системе. Россияне выступают под флагом Международной федерации шахмат (FIDE).