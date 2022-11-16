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1 час назад

Карякин обвинил Баха в лицемерии

Елена Прошина

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обвинил в лицемерии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который ранее на саммите G20 призывал не допустить политизации спорта. Об этом пишет РИА Новости.

Карякин обвинил Баха в лицемерии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Его заявление - очередное лицемерие, он говорит, что спорт вне политики, но при этом идет полное отстранение россиян и мы вынуждены выступать под нейтральным флагом без гимна. Я в таком формате выступать не буду. На словах они говорят о спорте вне политики, но на действиях у россиян нет возможности выступать под своим флагом», - заявил Карякин.

Он подчеркнул, что единственный хороший пример - это федерация бокса, которая «выбила возможность для своих спортсменов». Карякин также добавил, что потерял доверие к главе МОК.

Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на соревнования

Ранее на саммите G20 Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Он также осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита.

Заявление Баха прокомментировала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она отметила, что не верит ни своим глазам, ни ушам, что «наконец-то Бах прозрел». По ее словам, все, что он сказал - это правильные и справедливые слова. Она подчеркнула, что спорт должен оставаться инструментом объединения стран и народов.

Шахматы,Елена Вяльбе,Томас Бах,Сергей Карякин,
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