Карякин обвинил Баха в лицемерии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин обвинил в лицемерии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который ранее на саммите G20 призывал не допустить политизации спорта. Об этом пишет РИА Новости.

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«Его заявление - очередное лицемерие, он говорит, что спорт вне политики, но при этом идет полное отстранение россиян и мы вынуждены выступать под нейтральным флагом без гимна. Я в таком формате выступать не буду. На словах они говорят о спорте вне политики, но на действиях у россиян нет возможности выступать под своим флагом», - заявил Карякин.

Он подчеркнул, что единственный хороший пример - это федерация бокса, которая «выбила возможность для своих спортсменов». Карякин также добавил, что потерял доверие к главе МОК.

Ранее на саммите G20 Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Он также осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита.