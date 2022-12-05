Карякин пропустит ближайший чемпионат мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение ФИДЕ (Международная федерация шахмат) разрешить шахматистам из России и Беларуси выступать под своим флагом до 1 января 2024 года.
«ФИДЕ разрешила выступать россиянам под нейтральным флагом, но, как я уже говорил, под нейтральным флагом я играть не хочу. Знаю, что скоро чемпионат мира по блицу. У меня были успешные выступления, победы, но свою позицию менять не собираюсь. Этот чемпионат мира я точно пропущу», – сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
На сайте ФИДЕ отмечается, что постановление вступит в силу 15 декабря. Более того, шахматист может воспользоваться переходом под флаг ФИДЕ лишь один раз в период с выхода документа (15 декабря) до 1 января 2024 года.