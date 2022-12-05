Карякин пропустит ближайший чемпионат мира

«ФИДЕ разрешила выступать россиянам под нейтральным флагом, но, как я уже говорил, под нейтральным флагом я играть не хочу. Знаю, что скоро чемпионат мира по блицу. У меня были успешные выступления, победы, но свою позицию менять не собираюсь. Этот чемпионат мира я точно пропущу», – сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.