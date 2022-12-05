ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Сергей Карякин: пропущу ближайший чемпионат мира. Под нейтральным флагом выступать не хочу

Чемпионат.com

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение ФИДЕ (Международная федерация шахмат) разрешить шахматистам из России и Беларуси выступать под своим флагом до 1 января 2024 года.

Карякин пропустит ближайший чемпионат мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«ФИДЕ разрешила выступать россиянам под нейтральным флагом, но, как я уже говорил, под нейтральным флагом я играть не хочу. Знаю, что скоро чемпионат мира по блицу. У меня были успешные выступления, победы, но свою позицию менять не собираюсь. Этот чемпионат мира я точно пропущу», – сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

На сайте ФИДЕ отмечается, что постановление вступит в силу 15 декабря. Более того, шахматист может воспользоваться переходом под флаг ФИДЕ лишь один раз в период с выхода документа (15 декабря) до 1 января 2024 года.

Шахматы,Георгий Горностаев,Сергей Карякин,ФИДЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители