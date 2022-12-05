Карякин заявил о готовности совмещать игру с постом президента ФШР

«Шахматную карьеру я не заканчиваю. Если посмотреть на последние турниры, в которых я выступаю, то вчера закончился турнир по быстрым шахматам, который я выиграл. В нём принимали участие сильнейшие шахматисты России. До этого занял второе место на очень сильном турнире «Шахматные звёзды», занял первое место на Moscow Open. У меня результаты есть, но нет возможности выступать в больших турнирах. Слава богу, нормально играю, уходить из шахмат