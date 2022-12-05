ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
56 минут назад

«Карьеру не заканчиваю». Карякин заявил, что готов совмещать игру с постом президента ФШР

Чемпионат.com

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил, продолжит ли профессиональную карьеру, если будет избран на пост главы Федерации шахмат России.

Карякин заявил о готовности совмещать игру с постом президента ФШР
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Шахматную карьеру я не заканчиваю. Если посмотреть на последние турниры, в которых я выступаю, то вчера закончился турнир по быстрым шахматам, который я выиграл. В нём принимали участие сильнейшие шахматисты России. До этого занял второе место на очень сильном турнире «Шахматные звёзды», занял первое место на Moscow Open. У меня результаты есть, но нет возможности выступать в больших турнирах. Слава богу, нормально играю, уходить из шахмат

Если меня выберут президентом, я буду продолжать играть, совмещать. Как раз буду полностью погружен в шахматный процесс и как игрок, и как администратор», – сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Шахматы,Георгий Горностаев,Сергей Карякин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители