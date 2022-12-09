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1 час назад

Тренер шахматистов о Карякине: «Как можно выдвигаться на пост главы ФШР, не имея в своем багаже ничего, кроме умения передвигать фигуры?»

Матч ТВ

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия раскритиковал выдвижение гроссмейстера Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России (ФШР).

Тренер шахматистов жестко раскритиковал Карякина
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Ранее в декабре Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула Карякина кандидатом на должность главы ФШР, шахматист подтвердил информацию в своем Telegram канале. С 2014 года этот пост занимает Андрей Филатов.

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— Впервые прочитав о выдвижении Сергея Карякина на пост президента ФШР, я испытал легкий шок. Сергей, являющийся действующим спортсменом и не имеющий никакого управленческого опыта и профильного образования? Это не шутка?! Возглавить одну из крупнейших и самых успешных шахматных федераций в мире, не имея в своем багаже ничего, кроме умения передвигать фигуры?

Но дальше стало еще хуже, Карякин, словно войдя в раж, стал рассказывать какие то небылицы и попросту выливать помои на ФШР. Как говорится, ради достижения цели все средства хороши — так видимо считает новый претендент на пост президента ФШР. Но это не шахматный бой и не шахматная доска, здесь живые люди, и жизнь не заканчивается выборами, этим людям потом придется смотреть в глаза.

К сожалению, решение Карякина напомнило мне выдвижение в этом году на пост президента Международной шахматной федерации украинского гроссмейстера Андрея Барышпольца, который кроме лозунгов, что нужны перемены и новые люди, не сказал фактически ничего. И россиянин Аркадий Дворкович, несмотря на давление со стороны западных стран, выиграл выборы с рекордным результатом за всю историю. Это говорит о том, что кроме пустых слов, обещаний и попросту клеветы нужны реальные дела.

Конечно, ФШР нужно многое сделать, в это непростое время самые незащищенные слои шахматистов (дети, ветераны, люди с ограниченными возможностями) страдают больше всего. Но мы должны объединяться, чтобы стать сильнее, а не вносить разлад в нашу российскую шахматную семью, — написал Кобалия в социальной сети.

Выборы президента ФШР и его заместителей пройдут на очередном съезде организации 17 декабря в Москве.

Шахматы,Михаил Кобалия,Андрей Филатов,Сергей Карякин,Аркадий Дворкович,СБОРНАЯ РОССИИ,ФИДЕ,
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