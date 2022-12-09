Тренер шахматистов жестко раскритиковал Карякина

— Впервые прочитав о выдвижении Сергея Карякина на пост президента ФШР, я испытал легкий шок. Сергей, являющийся действующим спортсменом и не имеющий никакого управленческого опыта и профильного образования? Это не шутка?! Возглавить одну из крупнейших и самых успешных шахматных федераций в мире, не имея в своем багаже ничего, кроме умения передвигать фигуры?



Но дальше стало еще хуже, Карякин, словно войдя в раж, стал рассказывать какие то небылицы и попросту выливать помои на ФШР. Как говорится, ради достижения цели все средства хороши — так видимо считает новый претендент на пост президента ФШР. Но это не шахматный бой и не шахматная доска, здесь живые люди, и жизнь не заканчивается выборами, этим людям потом придется смотреть в глаза.



К сожалению, решение Карякина напомнило мне выдвижение в этом году на пост президента Международной шахматной федерации украинского гроссмейстера Андрея Барышпольца, который кроме лозунгов, что нужны перемены и новые люди, не сказал фактически ничего. И россиянин Аркадий Дворкович, несмотря на давление со стороны западных стран, выиграл выборы с рекордным результатом за всю историю. Это говорит о том, что кроме пустых слов, обещаний и попросту клеветы нужны реальные дела.



Конечно, ФШР нужно многое сделать, в это непростое время самые незащищенные слои шахматистов (дети, ветераны, люди с ограниченными возможностями) страдают больше всего. Но мы должны объединяться, чтобы стать сильнее, а не вносить разлад в нашу российскую шахматную семью, — написал Кобалия в социальной сети.