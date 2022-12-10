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39 минут назад

Грищук высказался о читерстве в шахматах и обвинениях в мошенничестве американца Ниманна

Газета.Ru

Российский гроссмейстер Александр Грищук рассказал о случаях читерства в шахматах, а также высказался об обвинениях в мошенничестве американца Ханса Ниманна со стороны чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Грищук высказался о читерстве в шахматах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Пойманы с поличным были буквально единицы. Наверняка, людей, читеривших и продолжающих читерить вживую намного больше. Я все-таки довольно много играл с Каспаровым, Анандом, Крамником, Карлсеном. И не было у них таких перепадов в уровне игры! Сейчас зачастую смотришь — человек играет турнир на таком уровне, что Карлсену рядом делать нечего! А потом следующий — на уровне совершенно среднего гроссмейстера.

Что касается ситуации конкретно с Магнусом и Ниманном, мне очевидна одна вещь. Сам Магнус по тем или иным причинам абсолютно уверен, что Ниманн читерил не только онлайн (что является доказанным фактом), но и вживую», — передает слова Грищука «Советский спорт».

Ниманн подал иск на $100 млн против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена после обвинений со стороны норвежца в мошенничестве.

Портал Chess.com провел расследование, согласно результатам которого Ниманн уличен в жульничестве в более чем 100 партиях. Американец и сам признавался, что действовал нечестным образом в онлайн-турнирах. Однако подтверждения мошенничества с его стороны в очных противостояниях с Карлсеном не было.

Шахматы,Александр Грищук,
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