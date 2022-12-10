Грищук высказался о читерстве в шахматах

«Пойманы с поличным были буквально единицы. Наверняка, людей, читеривших и продолжающих читерить вживую намного больше. Я все-таки довольно много играл с Каспаровым, Анандом, Крамником, Карлсеном. И не было у них таких перепадов в уровне игры! Сейчас зачастую смотришь — человек играет турнир на таком уровне, что Карлсену рядом делать нечего! А потом следующий — на уровне совершенно среднего гроссмейстера.



Что касается ситуации конкретно с Магнусом и Ниманном, мне очевидна одна вещь. Сам Магнус по тем или иным причинам абсолютно уверен, что Ниманн читерил не только онлайн (что является доказанным фактом), но и вживую», — передает слова Грищука «Советский спорт».