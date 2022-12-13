Карпов прокомментировал требование Украины ввести санкции против него

Депутат Госдумы , 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал бредом постановление Верховной рады Украины с призывом к Совбезу ввести персональные санкции к 56 спортсменам. Об этом он заявил ТАСС.

"Это абсолютный бред. Даже и не знаю, как еще тут комментировать", - сказал Карпов.

Карпову 71 год, он становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. Карпов девять раз был удостоен шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года. Он получил звание гроссмейстера в 1970 году, в 1965-м ему было присвоено звание мастера спорта СССР.