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1 час назад

Карпов назвал бредом требование Верховной рады Украины ввести санкции против него

ТАССиещё 1

Депутат Госдумы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал бредом постановление Верховной рады Украины с призывом к Совбезу ввести персональные санкции к 56 спортсменам. Об этом он заявил ТАСС.

Карпов прокомментировал требование Украины ввести санкции против него
Фото: ТАССТАСС

13 декабря Верховная рада Украины призвала ввести санкции против 56 знаменитых спортсменов, среди которых большинство - российские. В этом списке присутствует Карпов.

"Это абсолютный бред. Даже и не знаю, как еще тут комментировать", - сказал Карпов.

Карпову 71 год, он становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. Карпов девять раз был удостоен шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года. Он получил звание гроссмейстера в 1970 году, в 1965-м ему было присвоено звание мастера спорта СССР.

Шахматы,Анатолий Карпов,Верховная Рада,Госдума,
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