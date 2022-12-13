Карякин оценил шансы на победу в выборах

"Что касается выборов, то у меня нет никаких иллюзий, - сказал Карякин. - Я понимаю, что федерация за восемь лет выстроила связи с регионами. Там у нее очень много друзей, а также людей, которые ее поддерживают по тем или иным причинам, я в это вдаваться не буду. Но понимаю, что выборы для меня будут сложными".