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41 минуту назад

Карякин оценил шансы на победу на выборах президента Федерации шахмат России

ТАССиещё 4

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не питает иллюзий относительно грядущих выборов президента Федерации шахмат России (ФШР). Об этом он рассказал ТАСС во вторник.

Карякин оценил шансы на победу в выборах
Фото: Скриншот, ТАСССкриншот, ТАСС

В понедельник Карякин представил проект программы развития шахмат в России на 2023-2027 годы. Кандидатуру Карякина на пост президента ФШР выдвинула Федерация шахмат Чеченской Республики.

"Что касается выборов, то у меня нет никаких иллюзий, - сказал Карякин. - Я понимаю, что федерация за восемь лет выстроила связи с регионами. Там у нее очень много друзей, а также людей, которые ее поддерживают по тем или иным причинам, я в это вдаваться не буду. Но понимаю, что выборы для меня будут сложными".

Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Выборы президента ФШР пройдут 17 декабря в Москве. Соперником Карякина на выборах будет действующий глава организации Андрей Филатов.

Шахматы,Андрей Филатов,Сергей Карякин,
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