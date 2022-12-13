Карякин оценил шансы на победу в выборах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не питает иллюзий относительно грядущих выборов президента Федерации шахмат России (ФШР). Об этом он рассказал ТАСС во вторник.
В понедельник Карякин представил проект программы развития шахмат в России на 2023-2027 годы. Кандидатуру Карякина на пост президента ФШР выдвинула Федерация шахмат Чеченской Республики.
"Что касается выборов, то у меня нет никаких иллюзий, - сказал Карякин. - Я понимаю, что федерация за восемь лет выстроила связи с регионами. Там у нее очень много друзей, а также людей, которые ее поддерживают по тем или иным причинам, я в это вдаваться не буду. Но понимаю, что выборы для меня будут сложными".
Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).
Выборы президента ФШР пройдут 17 декабря в Москве. Соперником Карякина на выборах будет действующий глава организации Андрей Филатов.