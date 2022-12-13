Гроссмейстер Анатолий Карпов рассказал о своем самочувствии

Депутат Госдумы, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил «Матч ТВ», что чувствует себя хорошо и уже вышел на работу.
В конце октября 71 летний Карпов был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после падения и сотрясения мозга. 15 ноября президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что Карпова выписали из больницы.
— Спасибо, все нормально, чувствую себя хорошо. Иду сейчас на работу, на пленарное заседание, — сказал Карпов «Матч ТВ».