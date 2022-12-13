ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Гроссмейстер Анатолий Карпов рассказал о своем самочувствии

Матч ТВиещё 1

Депутат Госдумы, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил «Матч ТВ», что чувствует себя хорошо и уже вышел на работу.

Гроссмейстер Анатолий Карпов рассказал о своем самочувствии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце октября 71 летний Карпов был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после падения и сотрясения мозга. 15 ноября президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что Карпова выписали из больницы.

— Спасибо, все нормально, чувствую себя хорошо. Иду сейчас на работу, на пленарное заседание, — сказал Карпов «Матч ТВ».

Шахматы,Анатолий Карпов,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители