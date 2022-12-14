Анатолий Карпов считает, что Месси мог бы успешно играть в шахматы

Аргентинский футболист Лионель Месси мог бы успешно играть в шахматы. Такое мнение ТАСС в среду высказал депутат Госдумы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

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"Да, он мог бы [успешно играть в шахматы], - сказал Карпов. - Многие футболисты играли в шахматы, в том числе во времена СССР. Безусловно, Месси тоже мог бы играть".

Сборная Аргентины 13 декабря со счетом 3:0 победила команду Хорватии в 1/2 финала чемпионата мира. Месси стал автором победного гола и результативной передачи в эпизоде с третьим голом в ворота европейской сборной.