Россиян не пустят на чемпионата мира по шахматам среди заключенных

Россиян не допустили до выступления на чемпионате мира по шахматам среди заключенных, который прошел в онлайн-режиме в октябре. Об этом ТАСС в среду сообщил один из основателей турнира, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
"В этом году продвижение этого направления огромное. Но россияне не приняли участия в турнире, - сказал Карпов. - А мы ведь играли в первом подобном турнире. Конечно, россияне вернутся к выступлению в этом соревновании".
Карпов развивает шахматы в исправительных учреждениях с 1999 года. Чемпионат мира является частью программы "Шахматы за свободу", запущенной в мае 2021 года. первый чемпионат мира по шахматам среди заключенных состоялся в октябре 2021 года.