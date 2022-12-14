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52 минуты назад

Россияне не были допущены до участия в чемпионате мира по шахматам среди заключенных

ТАСС

Россиян не допустили до выступления на чемпионате мира по шахматам среди заключенных, который прошел в онлайн-режиме в октябре. Об этом ТАСС в среду сообщил один из основателей турнира, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Россиян не пустят на чемпионата мира по шахматам среди заключенных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В этом году продвижение этого направления огромное. Но россияне не приняли участия в турнире, - сказал Карпов. - А мы ведь играли в первом подобном турнире. Конечно, россияне вернутся к выступлению в этом соревновании".

Карпов развивает шахматы в исправительных учреждениях с 1999 года. Чемпионат мира является частью программы "Шахматы за свободу", запущенной в мае 2021 года. первый чемпионат мира по шахматам среди заключенных состоялся в октябре 2021 года.

Шахматы,Анатолий Карпов,
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